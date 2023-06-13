أمريكا تقدم عرضًا لاستضافة معرض "إكسبو 2027" بولاية مينيسوتا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة قدمت عرضًا لاستضافة معرض "إكسبو 2027" في مينيسوتا تحت شعار "أشخاص أصحاء.. كوكب صحي".

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن العرض الامريكي يتنافس مع عطاءات من بارليوش بالأرجنتين؛ وبلغراد في صربيا بالاضافة إلي ملقة في إسبانيا، واخيرا مدينة فوكيت في تايلاند.

ولفتت إلي ان العرض الامريكي ضم 4 ميزات بارزة، أولا الموقع المجهز للمعرض، ثانيا الموضوع الخاص بالمعرض الذي يدعم حماية كوكب الأرض، كما أن المعرض سيكون بمثابة بوابة إلى قلب أمريكا، وأخيرا نهج الشراكة الفريد بين القطاعين العام والخاص الذي يتيح أفضل المواهب لضمان نجاح المعرض.

وإأوضحت وزارة الخارجية الامريكية بأن الولايات المتحدة تقدم لدول العالم سوقًا أكبر من أي من المنافسين الآخرين لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة السياحة وتطوير الشراكات التجارية والتعليمية التي ستفيد الدول المشاركة.

واختتمت بأن ولاية مينيسوتا موطن لبعض أكثر الشركات احترامًا في العالم.

وأشارت الخارجية الامريكية في إحاطة إعلامية إلى أن المعرض سيكون أول معرض عالمي يقام في الولايات المتحدة منذ أكثر من أربعين عامًا وكان آخرها "إكسبو 1984" نيو أورلينز.

وكانت الولايات المتحدة قد استضافت أكثر من اثني عشر معرضًا عالميًا منذ معرض فيلادلفيا 1876 الذي احتفل بالذكرى المئوية للولايات المتحدة.