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الأربعاء 14 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يمنح بعض لاعبي الزمالك فرصة أخيرة قبل الرحيل

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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قدم الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك تقرير إلي إدارة النادي في الساعات الماضية وذلك برحيل عدة أسماء من اللاعبين بالفريق.

كما أوضح المدرب الكولومبي للإدارة أنه هناك بعض الأسماء القليلة سيمنحهم فرصة أخري في المباريات المقبلة وذلك للحكم عليهم ثم يقرر ضمهم للراحلين او استمرارهم مع الفريق .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة وذلك يوم 23 من الشهر الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8.

وكان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.

أوسوريو الزمالك كاس مصر فاركو