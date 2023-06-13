مصرع 4 أشخاص سقطوا في بالوعة صرف صحي بالقليوبية

انتشلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية والجهات التنفيذية بالخصوص، جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي بمنطقة خلف قسم الخصوص، حيث لقوا مصرعهم، وجرى نقل الجثث لمستشفي ناصر العام بشبرا وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تحرر محضر بالواقعة وكلفت أجهزة البحث الجنائي بفحص الواقعة، حيث دلت التحريات بقيام عاملين من الضحايا تابعين لمقاول التطهير بالسقوط أثناء العمل وحاول اثنين من الأهالي إنقاذهما فسقطوا متأثرين بالغازات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من شرطة النجدة بوجود 4 حالات سقوط ببالوعة صر صحي بالخصوص، أثناء أعمال التطهير ومصرع 4 أشخاص.

انتقلت أجهزة المباحث ومجلس مدينة الخصوص وبالفحص تبين ان الواقعة حدثت في شارع الرشاح العمومي بجوار مسجد المصطفى خلف قسم الشرطة، حيث تبين سقوط 4 مواطنين ببيارة صرف صحي وتوفوا فى الحال بسبب الاختناق بغاز الميثان، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام وهم "محمدين ح م" و"علاء م" عمال مقاول شركة مياه الشرب والصرف الصحي، و"إبراهيم ع"، و"صلاح خ"، مواطنين من القاطنين في العمارة السكنية أمام البالوعة، حيث كان العمال يقومون بتطهير البيارة وخلال العمل سقط الأول ثم الثاني وحاولا الثالث والرابع إنقاذهما فأصيبوا بالاختناق جميعا وجرى نقل الجثث لمستشفى ناصر العام وتولت الجهات المعنية التحقيق.