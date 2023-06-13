رئيس جامعة حلوان: يجب نشر قواعد النزاهة العلمية وتبني أخلاقيات البحث العلمي

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ضرورة نشر قواعد النزاهة العلمية وتبني أخلاقيات البحث العلمي في العمل الأكاديمي، حيث تبني مجلس جامعة حلوان وثيقة لأخلاقيات البحث العلمي تتضمن المعايير المحلية والدولية للنزاهة العلمية وتتوقع الجامعة من جميع الباحثين والموظفين والطلاب الالتزام بها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت عن قواعد النزاهة العلمية.

ونوه الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى عقد الجامعة سلسلة من ورش العمل.

وتابع في كلمته الافتتاحية بأن جامعة حلوان تلتزم بمعايير التميز في البحث العلمي والتي تتطلب الحفاظ علي أعلي معايير النزاهة والأخلاق والملزمة لجميع العاملين والطلاب بالجامعة والتي تشمل مبادئ أساسية من صدق في جميع جوانب البحث، الشفافية، احترام جميع المشاركين في البحث، والمسئولية.

وتنظم هذه الورشة كلية الصيدلة بالتعاون مع وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وجامعة كيب تاون الجنوب أفريقية في إطار سلسلة من ورش العمل الافتراضية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة والجامعات المصرية والباحثين بالمراكز البحثية في مصر وخارجها حول قواعد النزاهة العلمية.

وألقي ورشة العمل الأولي بولا سانر مدير مكتب النزاهة العلمية في جامعة كيب تاون وشملت ورشة العمل مقدمة عن النزاهة العلمية والمعايير الدولية الحاكمة لها والسلوك المسئول في الأبحاث العلمية.