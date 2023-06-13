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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب نبات القات المخدر بجمارك مطار الغردقة

رجال جمارك مطار الغردقة
رجال جمارك مطار الغردقة
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تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر  بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من هانوفر بألمانيا اشتبه محمد فاوي مأمور اللجنه الجمركيه بصالة الوصول الدولي في راكب ألماني الجنسية من أصل يمني أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركي.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بمعرفة أحمد فتحى مأمور الفحص وعبد الحميد النجار تلاحظ وجود كثافات معتمة.

وقام مهند سامي المشرف على صالة الوصول الدولى بتكليف محمد سليم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من مخدر القات بوزن ٣٦٩ جرامًا من نبات القات المخدر بين طيات الملابس.

وقام بالتحريز محمد فاوي ومحمد سليم في وجود احمد طايع من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الادارة .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.

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