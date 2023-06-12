ياسر الهضيبى: الوفد يرى أن العدد الحالي لمقاعد البرلمان كافٍ

هنأ النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيسها، قائلا: "فعلا سياسة بمفهوم جديد، التنسيقية استطاعت أن تحقق معادلة صعبة جدًا، وأثبتت كيفية أن يكون هناك رؤى مختلفة في كيان واحد منها المؤيد ومنها المعارض".

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين».

وأضاف أن أي مؤسسة تشريعية لكي تأخذ منها التجويد المطلوب، فالأهمية بالكيف وليس بالكم، لذلك فإن حزب الوفد متحفظ على زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن العدد الحالي كافي ولسنا في حاجة إلى زيادة الأعداد، لأنه سيكون عبء على ميزانية الدولة.

وقال الهضيبي: «لست أيضًا مع نقصان عدد المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب، لأنه سيؤدي إلى الإخلال بالدوائر ونسبة تمثيل عدد السكان»، مضيفًا أن العبرة الحقيقية ليس في عدد النواب بقدر ما يقوم به النائب، فهناك نواب يقومون بدور المحليات في ظل غيابها، وهو ما يشكل عبء ثقيل على النواب.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مارجريت عازر، عضو مجلس النواب الاسبق عن حزب المحافظين، الدكتورة رحاب التحيوي المحامية، رئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، حسن شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.