رئيس البورصة: لم نشهد أي أعطال فنية منذ 15 عاما

كشف رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، تفاصيل حدوث عطل تقني مفاجئ فى سيستم نظام تداول الأسهم بالبورصة فى الساعة 12:31، موضحًا أنه تم التعامل مع الأمر بشكل فورى وسريع.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة "سي بي سي"، أنه تم تجاوز مرحلة الخطر وسيتم استئناف العمل غدا بشكل طبيعى، مضيفًا أن كل شئ وارد الحدوث، والبورصة منذ 15 عاما لم تشهد أي أعطال نتيجة أخطءا تقنية.

وواصل:" هدفنا فى الأساس عدم تدوين حالة عدم ثقة، والتحدى الأساسى هو أسعار الإغلاق اليوم، والمحافظة على العمليات التى تمت".

وقالت البورصة المصرية، الاثنين، إن نظام التداول توقف مؤقتا بسبب عطل فني، وإنه جاري العمل حاليا على إصلاحه.

ونفت إدارة البورصة وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة، مشيرة إلى أنه جاري التواصل حاليا مع فريق عمل مؤسسة ناسداك للعمل على حل المشكلة.

وقالت البورصة في بيان لاحق، إنها انتهت من حل العطل الفني الذي تعرض له نظام التداول خلال جلسة اليوم.

