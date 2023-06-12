"فضل العشرة الأوائل من ذي الحجة".. ندوة بالمجلس القومى للمرأة بالدقهلية

نظم المجلس القومي للمرأة بالدقهلية برئاسة الدكتورة أمينة إبراهيم شلبى مقرر الفرع اليوم الإثنين ندوة بعنوان "فصل العشر الأوائل من ذي الحجة " وحاضر فى الندوة ولاء مصطفى بكر البطة واعظه دينيه الأوقاف والشيخ محمد أحمد حميدة أمام وخطيب بالأوقاف.

وقد أقيمت الندوة بمقر المجلس، وقد دارت الندوة حول عظيم فضل الأيام العشر من ذي الحجة والتى أقسم الله سبحانه وتعالى بها لعظيم فضلها والتى بها فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام وهي من أهم الأيام في السنة وأحبها إلى الله تعالى، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ففيها يستحب الصيام وكثرة الصلاة والإكثار من أعمال الخير المختلفة والإكثار من ذكر الله تعالى.

IMG-20230612-WA0090

IMG-20230612-WA0063

IMG-20230612-WA0067

IMG-20230612-WA0065

IMG-20230612-WA0071

IMG-20230612-WA0069

IMG-20230612-WA0074

IMG-20230612-WA0080

IMG-20230612-WA0078

IMG-20230612-WA0084

IMG-20230612-WA0082

IMG-20230612-WA0088

IMG-20230612-WA0086

IMG-20230612-WA0089

IMG-20230612-WA0064

IMG-20230612-WA0062

IMG-20230612-WA0068

IMG-20230612-WA0066

IMG-20230612-WA0072

IMG-20230612-WA0070

IMG-20230612-WA0076

IMG-20230612-WA0075

IMG-20230612-WA0073

IMG-20230612-WA0079

IMG-20230612-WA0077

IMG-20230612-WA0083

IMG-20230612-WA0081

IMG-20230612-WA0087