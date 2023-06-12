"فضل العشرة الأوائل من ذي الحجة".. ندوة بالمجلس القومى للمرأة بالدقهلية

نظم المجلس القومي للمرأة بالدقهلية برئاسة الدكتورة أمينة إبراهيم شلبى مقرر الفرع اليوم الإثنين ندوة بعنوان "فصل العشر الأوائل من ذي الحجة " وحاضر فى الندوة ولاء مصطفى بكر البطة واعظه دينيه الأوقاف والشيخ محمد أحمد حميدة أمام وخطيب بالأوقاف.
وقد أقيمت الندوة بمقر المجلس، وقد دارت الندوة حول عظيم فضل الأيام العشر من ذي الحجة والتى أقسم الله سبحانه وتعالى بها لعظيم فضلها والتى بها فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام وهي من أهم الأيام في السنة وأحبها إلى الله تعالى، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ففيها يستحب الصيام وكثرة الصلاة والإكثار من أعمال الخير المختلفة والإكثار من ذكر الله تعالى.