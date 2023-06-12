نشرة الحوادث| شاب يشعل النيران في ابن عمه بالمطرية.. والعثور على جثة طبيب مقتول ومدفون داخل عيادته بالساحل

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، شاب يشعل النيران فى نجل عمه بالبنزين بسبب خلافات عائلية بالمطرية، والعثور على جثة طبيب مقتول ومدفون داخل عيادته بمنطقة الساحل، وحبس عاطلين بتهمة حيازة الأستروكس المخدر بعين شمس .. وإليكم التفاصيل:
شاب يشعل النيران فى نجل عمه بالبنزين بسبب خلافات عائلية بالمطرية
https://www.albawabhnews.com/4821780
العثور على جثة طبيب مقتول ومدفون داخل عيادته بمنطقة الساحل
https://www.albawabhnews.com/4822173
حبس عاطلين بتهمة حيازة الأستروكس المخدر بعين شمس
https://www.albawabhnews.com/4822078
حبس المتهمين بإصابة جارهم بطلق ناري في مشاجرة بحدائق القبة
https://www.albawabhnews.com/4821943
النائب العام يشهد إجراءات استرداد جداريتين أثريتين بالعاصمة الفرنسية
https://www.albawabhnews.com/4822127
إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين في الصف
https://www.albawabhnews.com/4822028