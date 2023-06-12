نشرة الحوادث| شاب يشعل النيران في ابن عمه بالمطرية.. والعثور على جثة طبيب مقتول ومدفون داخل عيادته بالساحل

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، شاب يشعل النيران فى نجل عمه بالبنزين بسبب خلافات عائلية بالمطرية، والعثور على جثة طبيب مقتول ومدفون داخل عيادته بمنطقة الساحل، وحبس عاطلين بتهمة حيازة الأستروكس المخدر بعين شمس .. وإليكم التفاصيل:

شاب يشعل النيران فى نجل عمه بالبنزين بسبب خلافات عائلية بالمطرية

https://www.albawabhnews.com/4821780

العثور على جثة طبيب مقتول ومدفون داخل عيادته بمنطقة الساحل

https://www.albawabhnews.com/4822173

حبس عاطلين بتهمة حيازة الأستروكس المخدر بعين شمس

https://www.albawabhnews.com/4822078



حبس المتهمين بإصابة جارهم بطلق ناري في مشاجرة بحدائق القبة

https://www.albawabhnews.com/4821943

النائب العام يشهد إجراءات استرداد جداريتين أثريتين بالعاصمة الفرنسية

https://www.albawabhnews.com/4822127

إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين في الصف

https://www.albawabhnews.com/4822028