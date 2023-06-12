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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| شاب يشعل النيران في ابن عمه بالمطرية.. والعثور على جثة طبيب مقتول ومدفون داخل عيادته بالساحل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، شاب يشعل النيران فى نجل عمه بالبنزين بسبب خلافات عائلية بالمطرية، والعثور على جثة طبيب مقتول ومدفون داخل عيادته بمنطقة الساحل، وحبس عاطلين بتهمة حيازة الأستروكس المخدر بعين شمس .. وإليكم التفاصيل:
 شاب يشعل النيران فى نجل عمه بالبنزين بسبب خلافات عائلية بالمطرية 

https://www.albawabhnews.com/4821780
 العثور على جثة طبيب مقتول ومدفون داخل عيادته بمنطقة الساحل

https://www.albawabhnews.com/4822173
 حبس عاطلين بتهمة حيازة الأستروكس المخدر بعين شمس

https://www.albawabhnews.com/4822078

 حبس المتهمين بإصابة جارهم بطلق ناري في مشاجرة بحدائق القبة

https://www.albawabhnews.com/4821943
 النائب العام يشهد إجراءات استرداد جداريتين أثريتين بالعاصمة الفرنسية

https://www.albawabhnews.com/4822127

إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين في الصف

https://www.albawabhnews.com/4822028

إصابة 10 أشخاص العثور على جثة النائب العام نشرة الحوادث