أمين الفتوى: لابد من الإكثار من الطواف بالكعبة أثناء الحج.. فيديو

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطواف من أجمل العبادات التي يتقرب بها المسلم الى الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن الطواف سبع أشواط كأداء ركعتين، والطواف وتحية بيت الله الحرام، لافتا إلى أنه لابد من الإكثار من الطواف ما دمنا في مكة.



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "لماذا نكثر من الطواف، لأنه عبادة مرتبطة بوجودنا عند بيت الله الحرام، فكلما استطعنا أن نطوف نطوف، يعني نتمسك بأن إحنا ايه?، اه طوفنا طواف العمرة، طوفنا طواف الحج، في مكة ونقدر نطوف نطوف".



وشدد على أن الطواف يحتاج إلى طهارة، وأن يبدأ من الحجر الأسود، موضحا: "نكون قريبين من بيت الله الحرام ما أمكن نستلم الحجر عند كل طواف ان لم نستطع نشر اليه ونكبر وهذا هو استلام الحجر عند عدم استطاعة مس الحجر".



