سيد عبد الحفيظ عن مشجع الزمالك القادم من ألمانيا: تصرف فردي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تفاصيل مباراة النهائي الإفريقي 2023 مع الوداد في المغرب قائلا: إن مباراة الوداد المغربي أمس الأحد لم تكن سهلة، منوها أنه كان من الصعب خسارة البطولة للمرة الثانية على التوالي من نفس الفريق.

وتابع سيد عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد: مع احترامي لفرق المغرب لكن في المباريات الحاسمة نجد تأخر في إلقاء الكرات من قبل حاملي الكرات للفريق المنافس بهدف إضاعة الوقت، وهذا ما جعلنا نمتلك 4 كرات خلال المباراة لسرعة إرسالها للاعبين.

وشدد عبد الحفيظ قائلا: مشجع الزمالك الذي قدم من ألمانيا لتشجيع الوداد يعتبر تصرف فردي وله كامل الحرية، واصفا ذلك بالفعل المشوه؛ ورسالتي للجماهير الأهلاوية هي أنهم يجب أن يعملوا على تصفية ذهنهم استعدادا للتشجيع ببطولة الدوري، القريبة جدا من الفريق، خاصة وأن مباراة الأهلي المقبلة ستكون يوم 22 / 6 أمام حرس الحدود، والبطولة ما تزال في الملعب حتى الأن، لكن لن نترك ما حدث العام الماضي من إخفاقات وضياع للنقاط لن يحدث مرة أخرى.

