رئيسا التنظيم والإدارة و"مجلس الخدمة الاتحادي" بالعراق يبحثان تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمود التميمي، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الخدمة المدنية وتطوير الوظيفة العامة والإصلاح الإداري.

ورحب رئيس الجهاز بشقيقه محمود التميمي والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا أن هذا اللقاء يعتبر امتدادا لأواصر الأخوة والتعاون بين البلدين أصحاب الحضارات والتاريخ العريق.

واستعرض رئيسا الجهاز والمجلس محاور ومجالات التعاون المتضمنة في بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الجانبين قريبا، في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الإدارة العامة.