خبير أثري: مصر استعادت بريقها وأصبحت وجهة العالم سياحيًا

أكد الدكتور خالد سعد الخبير الأثري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد على ضرورة تقديم مصر بحجمها الكبير، مشيرا إلى أن مصر أصبحت وجهة العالم سياحيا بعد الاكتشافات الأثرية الكبيرة.

وقال خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، إن "موكب المومياوات الملكية"، و"افتتاح طريق الكباش"، تثبت للعالم أن مصر استعادت بريقها في السياحة والأثار، بخاصة بعد الاهتمام العالمي الكبير بتلك الاكتشافات.

وتابع الخبير الأثري، أن البعثة الأثرية بقيادة الدكتور مصطفى وزيري تحقق إنجازات غير مسبوقة في مجال الآثار، ونجحت في الكشف عن 59 تابوتا، وورشة للتحنيط، وغيرها.

وأشار إلى أن تلك الاكتشافات ستعمل على زيادة عدد الأماكن السياحية، والتي ستعمل على زيادة نسبة السياحة.