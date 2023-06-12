أردني ينشر تفاصيل البغبغاء الإفريقي بكتالوج

من أجل مساعدة من يربون الببغاوات على تدريب طيورهم الأليفة، نشر أردني كتاباً كدليل إرشادي عن الببغاء الإفريقي الرمادي على أمل نشر المعرفة المرتبطة به بشكل علمي في الأردن وأنحاء العالم العربي.

ونشر محمد زيادة، المختص بالببغاوات وطيور الزينة، وهو نفسه يربي ببغاء إفريقياً رمادياً، كتاباً جعل عنوانه «أسرار الببغاء الإفريقي الرمادي» باللغة العربية؛ وذلك للمساعدة على تغيير المفاهيم الخاطئة، وإرشاد الناس لتربية ذلك الببغاء المعروف باسم طائر الكاسكو.

وبينما يجلس على مقربة من ببغائه في محله لبيع طيور الزينة في العاصمة الأردنية عمان، قال المؤلف لرويترز: «كتاب أسرار الببغاء الإفريقي الرمادي يعد المرجع الشامل لكل هواة ومربي الببغاء الإفريقي الرمادي في الوطن العربي».

وأضاف زيادة: «الفكرة الأساسية من موضوع الكتاب، أنه كان فيه حاجة ماسة للأخطاء الشائعة التي يتعامل فيها المربون وهواة هذا النوع من أنواع الببغاء مع هذا الطائر، وبالتالي مزيد من الأخطاء الشائعة ولّد عندي رغبة كبيرة في أن نأخذ المعلومات العلمية من مصادرها الصحيحة، حتى نستطيع أن نتعامل مع هذا الببغاء بطريقة علمية صحيحة.



وبحسب زيادة، فإن الببغاوات الإفريقية الرمادية هي أكثر «الحيوانات» الأليفة انتشاراً لدى العائلات الأردنية، الأمر الذي ألهمه فكرة البحث ونشر النصائح بخصوص التعامل مع السلوكيات المختلفة للببغاء الإفريقي في كتاب.

وقال زيادة: «نسبة كبيرة جداً بيحبوا هذا الببغاء الإفريقي الرمادي، ويعني بيحاولوا انهم يتعاملوا معاه، يدربوه على الكلام، يتفاعلوا همه وياه، فبتلاقي إنه لا يخلو الآن تقريباً بيت إلا موجود فيه حيوان معين أليف، وكان يعتبر الببغاء الإفريقي الرمادي من أشهر أنواع الحيوانات الأليفة المتوفرة الآن في بيوت الأردنيي».

ومن جانبه قال إيهاب علان، وهو محب للببغاء الإفريقي الرمادي ومن بين من يربونه، عن الكتاب الجديد: «هلأ الكتاب فيه معلومات شاملة بشكل عام نحكي أول اشي كبداية عن كيف الأعمار، كيف تحدد النوع، كيف إنك تتعامل معهم، السلوكيات، المشاكل، هلأ فيه سلوكيات للبغاء كيف تتعامل معه إذا صار معها حساسية، إذا كان ينتف ريشه، كيف يعض، كيف مرحلة التزاوج، ففيه شغلات بالكتاب كتير مفيدة إنك تقرأها وتستفيد منها".

وموطن الببغاء الإفريقي الرمادي هو الغابات المطيرة في وسط إفريقيا، لكنه يعيش في مناطق عديدة بأنحاء القارة من ساحل العاج إلى غرب كينيا، وللذكور والإناث منه نفس الشكل تقريبًا.