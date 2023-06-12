يسري نصر الله رئيسًا للجنة تحكيم الدورة الخامسة من ملتقى ميدفست ــ مصر

كشفت إدارة ملتقى ميدفست ـ مصر عن اختيار المخرج يسري نصر الله، لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة للدورة الخامسة من الملتقى.

وتضم اللجنة في عضويتها المنتج محمد تيمور والممثلة والسيناريست ثراء جبيل ومنال السويسي مديرة مهرجان " بعيونهن" في تونس، ومن المقرر إقامه الدورة القادمة من ملتقى ميدفست - مصر في سبتمبر القادم 2023.

وقد أعلن ملتقى ميدفست – مصر عن مد فترة تقديم الأفلام القصيرة التي تدور موضوعاتها حول "الوصم" ولا تشترط سنة إنتاج معينة حتى يوم 14 يونيو للمشاركة في الدورة القادمة من الملتقى.

ميدفست ـــ مصر هو ملتقى دولي للأفلام القصيرة، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث يجمع بين عالم الفن وصناعة الأفلام بعالم الطب والصحة من خلال تجربة سينمائية فريدة. تأسس في عام 2017، ويقوم الملتقى بعرض مجموعة من الأفلام المختارة بعناية، يتبعها منصات حوارية للنقاش مع عدد من الخبراء في مجالي الطب وصناعة السينما. يقدم أيضا برنامج الموازي على مدار العام ويتضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات والماستر كلاس لخلق نقاشات أعمق حول الفن والصحة، بالإضافة إلى عروض أفلام شهرية.

وبهدف التطوير في مجال الصحة النفسية شارك ملتقى ميدفست ـــ مصر، مؤسسة الرخاوي في إقامه أول مؤتمر في مصر يجمع بين ثلاث مجالات وهي الصحة النفسية والفنون والإعلام بعنوان "المناظرة والتعليم والارتقاء" والذي أقيمت فعاليته في شهر مايو الماضي.