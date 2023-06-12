انطلاق دوري خماسيات كرة القدم وتنس الطاولة لطلبة الإسكندرية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي فعاليات مشروع دوري خماسيات كرة القدم / تنس الطاولة لتلميذات المدارس الإعدادية تحت شعار ( كوني متميزة ) للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وتنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.

يهدف المشروع إلى اتاحة الفرصة لتلميذات المدارس فى ممارسة رياضة كرة القدم وتنس الطاولة وتشجيعهن على تنمية روح المنافسة وتكوين الشخصية المتكاملة خاصة الرياضية منها والتى تساهم فى اتساع دائرة الصداقة وتبادل المعارف والصداقات مع مدارس المحافظات الاخرى .

يتم تنفيذ فعاليات المشروع خلال الفترة من ١١ لـ ١٤ يونيه الجاري، علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير .

يشارك في المشروع ١٧ محافظة (القاهرة - القليوبية - الشرقية - الغربية - المنوفية - الدقهلية - أسيوط - دمياط - البحيرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - الجيزة - بنى سويف - المنيا - سوهاج - قنا - مرسى مطروح) بإجمالي مستفيدين ٢٢١ مشاركة بالإضافة الي هيئة الاشراف والمتابعة من الوزارة والتربية والتعليم والاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

يتم تنفيذ لقاء مجمع بين المحافظات المشاركة، بطريقة الدورى من دور واحد ثم يتم تصعيد الأول والثانى من كل مجموعة، للعب دور الثمانية ثم دور الأربعة والنهائى بطريقة خروج المغلوب .

يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع، وتوسيع ممارستها لما لها من فوائد عديدة فى بناء الإنسان، وتكوين شخصيته الإيجابية.