محافظ المنيا يلتقى وفد المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن التعاون والتكاتف بين أبناء المنيا هو أحد الأركان الأساسية لتحقيق التنمية والدفع بعجلة العمل بكافة القطاعات، لافتًا إلى أن المنيا تقدم نموذجًا وطنيًا واعيًا في ظل قيادة حكيمة تعمل على إرساء وترسيخ مبدأ المواطنة وزيادة الشعور بقيم الانتماء لوطن واحد ومضاعفة روح الأخوة والشراكة، لتحقيق أمن واستقرار ورفعة وطننا الغالي مصر.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر للتهنئة باستئناف العمل، حيث ضم الوفد القس يعقوب عياد نائب رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر، وأرمنيوس المنياوى المستشار الإعلامي للمجلس العام للكنائس الرسولية في مصر، والقس عيد كامل رئيس مجمع المنيا وبنى سويف الرسولي، واسحق يوسف عضو اللجنة التنفيذية للمجلس العام الرسولي في مصر، والدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ.

رحب المحافظ بالوفد، معبرًا عن خالص اعتزازه وتقديره للزيارة التي تؤكد على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، مشيرًا إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كافة فئات وأطياف المجتمع للنهوض بالمحافظة، لتحقيق التنمية والنهضة في كافة المجالات والتي تتحقق دائما بالمحبة والصداقة والعمل المشترك.

من جانبه، نقل الوفد للمحافظ التحية والتقدير من القس نصر كتكوت الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر ودول الخليج، كما قدم الوفد التهنئة للمحافظ، متمنيين له دوام التوفيق والسداد، وأن يحفظ الله مصر، وأن يرعاها ويحفظ قائدها وجيشها وشعبها، وأن يحقق لبلادنا كل التقدم والرخاء بتعاون أبنائها المخلصين.