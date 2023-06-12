ريم عامر تستعد لـ "ليه لأ" بداية من 22 يونيو

تستعد الممثلة الشابة ريم عامر لأول عمل طويل من خلال عرض مسلسلها الجديد "ليه لأ" الجزء الثالث، على إحدى المنصات الإلكترونية بداية من يوم 22 يونيو، وتقدم ريم شخصية كارما طالبة جامعية تمر بمشكلات الشباب في نفس السن من مشاكل عاطفية واجتماعية وغيرها من مشاكل المجتمع، يعد العمل استكمالاً للجزئين السابقين من ليه لأ، والذي يركز على قضايا المرأة، حيث ناقش الجزء الأول الذي قدمته أمينة خليل فكرة استقلال البنت عن أسرتها، أما الجزء الثاني فكان من بطولة منة شلبي وناقشت من خلاله قضية التبني.

مسلسل ليه لأ 3 من بطولة نيللي كريم، صلاح عبدالله، عايدة رياض، أحمد طارق، معتز هشام، وآلاء سنان، ومن تأليف مريم نعوم، إخراج نادين خان، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

ريم عامر ممثلة مصرية من أب مصري وأم سورية، درست في كلية الإعلام والمسرح في الجامعة الأمريكية في القاهرة وتخرجت 2022 وبدأت مشاركتها الفنية فور تخرجها حيث شاركت في عدد من افلام مشاريع التخرج في معهد السينما مثل فيلم لمن تشرق الشمس للمخرج أحمد نهلة وأدهم خالد وفيلم جئت إليك من بعيد، كما شاركت في مسلسل السوشيال ميديا "نسر السين" الذي لاقى إعجاب من جيل الشباب ولفت الأنظار لها، ومؤخرًا شاركت في مسلسل "ليه لأ" من بطولة النجمة نيللي كريم.

وعملت كمدربة تمثيل في ورشة مدرب التمثيل الأمريكي جيرالد جيمس وفي استوديو لوك لينر وتسعى دائمًا لتوظيف الفن كجزء من تمكين المرأة حيث قد شاركت في خلق دورات لفتيات في دور الأيتام لتساعدهم في إيجاد طرق في التعبير عن أنفسهم من خلال الفن، ومن هوايتها الرقص والإسكواش والمبارزة وتعلم اللغات كاللغة الإسبانية التي بدأت تتقنها واللهجات العربية المختلفة.