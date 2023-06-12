بالصور.. المتحف الإسلامي يحتفي بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية

نظم المتحف الإسلامي حفلة موسيقية في حديقة المتحف،وذلك بالتعاون مع البيت الروسي بالقاهرة،وذلك بمناسبة الذكري 80 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

الحفل انطلق بحضور أحمد صيام مدير عام المتحف ومراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر،وعدد كبير من محبي الآثار والفنون وطالبات ممن يدرسن اللغة الروسية في المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

وفي كلمته قال مراد جاتين أننا نحتفل اليوم ب 80 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا،أما علاقاتنا بصفة عامة مع مصر في قديمة جداً،وبعض المؤرخين أرجعوا العلاقات المصرية الروسية إلي القرن 10 أو 12 الميلادي.

وكشف أن روسيا يعيش فيها 25 مليون من المسلمين، وتاريخنا مع مصر طويل ومثمر بالتعاون والعلاقات الجيدة،وانه فأل حسن أن يتزامن توقيت الاحتفالية مع ذكري العيد الوطني لروسيا هذه الأيام أيضاً.

من جانبه قال أحمد صيام أنه سعيد بإقامة مثل هذا الحفل،معبرا عن تمنياته بأن يظل التعاون ويزداد قوة بين المتحف والمركز الثقافي الروسي،ودعاهم لزيارة المتحف والقيام بجولة فيه،للتعرف علي ما به من كنوز أثرية معروضة.

وتضمنت الحفلة عدداً من الفقرات الفنية التي لاقت إعجابا من الحضور،والتي تنوعت ما بين أغاني باللغتين العربية والروسية،كما ألقت طفلة احدي القصائد للشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين،والذي حلت ذكراه منذ أيام.

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