إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية بجمارك مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أثينا علي رحلة طيران شركة ايجين اشتبه محمد حلمي رئيس الوردية في الراكب س . م . م أجنبي الجنسية من أصل مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش وإسلام رجب مأموري الفحص تلاحظ وجود كثافات مختلفة .

وبالعرض علي محمد الشربيني مدير إدارة الجمرك بالإنابة قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً من كريم عصام و محمد عبد السلام ومجدي عباس مكافحة التهرب الجمركي وجهاد جلال بالأمن الجمركى تحت اشراف محمد حلمي رئيس الوردية وأيمن فوزي مدير التعريفة فتبين وجود ١١٦ شريط سايتوتك و ٦٦ قلم انسولين، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ ١٩٠ ألف جنيه .

قرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .