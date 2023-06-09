أحمد وفيق يكشف حقيقة تدخل ريهام حجاج في كواليس مسلسل "جميلة"

قال الفنان أحمد وفيق: إنني أسعى إلى أن أكون ممثلا جيدا ولكنني لا أعرف سبب تأخر البطولة المطلقة.

وأضاف وفيق خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة: لا أعرف معنى كلمة البطولة المطلقة نافيا ما يتردد بأن العمل مع يوسف شاهين سبب تأخر تلك البطولة.

وتابع : دوري في مسلسل سره الباتع مع خالد يوسف كان دمه خفيف نافيا تدخل ريهام حجاج في كواليس عمل مسلسل جميلة، مؤكدا أنها احتضنت الجميع ولم يتغير أسلوبها منذ عرفتها.



وقال وفيق: أقلد القذافي وأتمنى تجسيد شخصية عبد الناصر وصدام حسين موضحا أنه يحب نقد طارق الشناوي وخيرية البشلاوي وماجدة خيرالله.

ولفت إلى أنه متزوج من مغربية فرنسية وهي الزوجة الثانية له كما أنه عشوائي في حياته الشخصية، وغير منظم على عكس عمله.