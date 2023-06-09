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الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بعد أزمتها مع وفاء مكي.. فيديو// ميار الببلاوي: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سرقوا فرحتي»

ميار الببلاوي مع
ميار الببلاوي مع محررة البوابة نيوز
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قالت الفنانة والإعلامية "ميار الببلاوي"إن  أزمتها الأخيرة مع الفنانة وفاء مكي كانت السبب في تدهور حالتها الصحية خلال الأيام الماضية .

وأضافت خلال حوارها  مع البوابة نيوز : إنه كان موقف سىء للغاية ولا أحسد عليه وسألت نفسي كثيرا ماذا يحدث معي ولماذا أنا تتم محاسبتي الآن خاصة أنا لم أفعل شىء مع وفاء مكي علشان أتحاسب عليه .

وأشارت إلى  الهجوم الذي حدث لي وقتذاك كان وقت فرح ابني وهذا ابني الوحيد وحسبي الله ونعم الوكيل في الذي سرق مني فرحتي بإبني" .

وأكدت :أنا بطبعي شخصية بجلد ذاتي للغاية وبسبب الجلد الذي كنت فيه كان سبب تدهور حالتي الصحية وبعدها ابني أخذ مني الهاتف المحمول الخاص بي  ومنعني إني أتابع أو أقرأ أي شىء .

 

 

ميار الببلاوي حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سرقوا فرحتي وفاء مكي البوابة نيوز