نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان واستراحات الثانوية العامة.. صور

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، جولة علي عدد من المدارس بمركز ومدينة أبو المطامير، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية لمارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 والتى ستنطلق الاثنين القادم .

تفقدت نهال بلبع خلال الجولة مدرسه فؤاد يوسف عويس الثانوية بنات والبالغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العام بها 416 طالبه، كما تفقدت مدرسة الشهيد محمد عبد الرحمن الصباح الإعدادية بنات باجمالى 432 طالبه.



خلال جولتها أكدت نهال بلبع أن المحافظة لا تألوا جهدا فى متابعة جاهزية المدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية والوحدات المحلية بكافة مدن ومراكز المحافظة، موجهة بمراجعة وضع الكاميرات الموجوده داخل اللجان وكذا دهان الحوائط وإزالة ما بها من رسومات ورفع كفاءة الطرق المؤدية للجان وتأمين اللجان داخل وخارج المدارس .

كما وجهت بالتنسيق مع شركات المياه والكهرباء والاتصالات ومجلس المدينة لمراجعه التجهيزات وفقا للبروتوكول المبرم بين مديرية التربية والتعليم وكافه الجهات المعنية، وأكدت على ضرورة تواجد مسئولي التطوير التكنولوجى بالمدارس بصفة دائمة اثناء الامتحان لحل أى مشكلة تقنية قد تحدث .

ثم تفقدت نائب المحافظ الاستراحة الموجوده بمدرسة الشهيد محمد فرج حماده الابتدائية بأبو المطامير ويوجد بها 45 سرير وتفقدت جاهزية المطبخ والمطعم الموجود بها وأكدت ضرورة توافر كافه وسائل الراحه و الأمان بها وتكثيف أعمال النظافة ، ووجهت مشرفي الإستراحات بتذليل كافة العقبات أمام المراقبين والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة .

ثم واصلت جولتها بتفقد عدد من اللجان بمدينة النوبارية والتى تحتوى على ثلاث لجان لإمتحانات الثانوية العامة بطاقه إجمالية 1047 طالب وطالبة، وكذا عدد 4 استراحات بقوة 60 سرير للمراقبين وأعضاء اللجان والملاحظين ، حيث تفقدت مدرسة الثانوية العسكرية ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العام بها 948 طالب، ووجهت جميع مديرى الإدارات التعليمية بالمرور على كافه غرف العمليات والإنتهاء من كافة التجهيزات والإستعدادات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء الإمتحانات، مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الإمتحانية، وتقليل الكثافات داخل اللجان لضمان سير الإمتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات .

ووجهت التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين اللجان وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس مع تعقيم وتطهير اللجان وتوفير وسائل التهوية اللازمة والإضاءة الجيدة.

كما وجهت بتفعيل غرف العمليات المركزية بالوحـدات المحلية والمـديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الإمتحانات، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الإمتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

رافق الدكتورة نهال بلبع خلال الجولة اللواء محمد عيسي عمار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، محمود اسماعيل رئيس مدينة النوبارية والدكتور خالد الدقلة - مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بأبو المطامير والنوبارية.