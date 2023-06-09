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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس هيئة الدواء يلتقي المدير التنفيذي للرقابة على الأدوية بناميبيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور بينيتس نانجومبي، المدير التنفيذي للمجلس القومي للرقابة على الأدوية بدولة ناميبيا، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني Africa Health Excon.

تم خلال الاجتماع مناقشة آليات دعم التعاون المشترك بين الدولتين، والتأكيد على استعداد هيئة الدواء المصرية لدعم جهود التنمية في ناميبيا في شتى المجالات ذات الصلة بالشأن الدوائي، وتزويد سوق الدواء بناميبيا بالصادرات الدوائية المصرية، ودعم تبادل الخبرات والقدرات الفنية فى مجال الصناعة والرقابة الدوائية.

يأتي ذلك في ضوء سعي الهيئة إلى التعاون المستمر وفتح قنوات التواصل والتعاون مع كافة الدول الأفريقية، والعمل على زيادة نفاذ المستحضرات الطبية المصرية بسوق الدواء الأفريقي

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