أبرزها زيادة المعاشات.. تعرف على قرارات عمومية المهن الطبية

اتخذت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات ( الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة) مجموعة من القرارات والتوصيات خلال انعقادها اليوم، حيث وافقت على تعيين مراقب الحسابات مع زيادة راتبه بنسبة ١٠ ٪.

وقررت الجمعية العمومية الموافقة على اعتماد الميزانيات منذ عام ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٩، كما أرجأت مناقشة واعتماد تعديلات قانون الدمغة الطبية لأقرب جمعية عمومية قادمة للمزيد من المناقشة بين أعضاء الاتحاد حول بنودها.

ورفضت الجمعية العمومية زيادة اشتراكات الأعضاء بالنقابات، علما أنه وفقا للقانون فإن ٧٠ ٪ من إجمالي اشتراكات الأعضاء بالنقابات تورد لصالح صندوق المعاشات والإعانات، مع التوصية بنشر التعديلات المطروحة بقانون الدمغة الطبية وكذلك لائحة الإعانات المعاشات على المواقع الإلكترونية للاتحاد.