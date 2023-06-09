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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد صبحى يشارك جمهوره صوره نادرة من شبابه

محمد صبحى
محمد صبحى
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نشر الفنان محمد صبحى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة نادره له منذ أيام شبابة ليشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة "هذه اللقطة بعد الانتهاء من مسرحية هاملت والتحضير لمسرحية الجوكر" ، مسرحية الجوكر تم العرض عام ١٩٧٩، البطولة محمد صبحى، ماجده الخطيب، هناء الشوربجى، محمود القلعاوى، نهير أمين، تأليف يسرى الإبيارى والإخراج جلال الشرقاوى.

قدم صبحى العديد من الأعمال المسرحية الناجحة أبرزها "الهمجى" ، "تخاريف" ، "لعبة الست" ، "سكة السلامة ٢٠٠٠" ، "وجهة نظر" ، "كارمن" ، "عائلة ونيس" ، "ماما أمريكا" .

يذكر أن الفنان محمد صبحى يعرض حالياً مسرحية "عيله اتعملها بلوك"، بطولة محمد صبحى، وفاء صادق، كمال عطيه، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، منه طارق، داليا حسن.

IMG_20230609_185716
IMG_20230609_185716
محمد صبحي تخاريف الهمجي عيلة اتعملها بلوك وفاء صادق الجوكر