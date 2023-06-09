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الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي وكيشيدا يبحثان عواقب تفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية

زيلينسكي وكيشيدا
زيلينسكي وكيشيدا
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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، عواقب تفجير محطة "كاخوفكا" للطاقة الكهرومائية.

وقال زيلينسكي -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة- "إني تحدثت مع كشيدا حول عواقف تفجير المحطة، وإن هذا عمل متعمد وجريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا، خاصة لأنها تهدد سلامة محطة طاقة زابوريجيا النووية".

وأطلع زيلينسكي كيشيدا على الوضع على خط المواجهة وعن تكثيف روسيا مرة أخرى لقصفها الصاروخي ضد البنية التحتية المدنية والمدن السلمية.

وناقش الجانبان المزيد من مشاركة الدعم الأمني الياباني، لا سيما في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية، والخطوات لتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية والتحضير لقمة السلام العالمية.

وكانت قيادة العمليات الجنوبية التابعة للجيش الأوكراني، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن القوات الروسية قامت بتفجير محطة "كاخوفكا" للطاقة الكهرومائية.

زيلينسكي رئيس وزراء اليابان كيشيدا تفجير محطة كاخوفكا