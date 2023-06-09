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الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: توريد 121.6 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بالمنوفية
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أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ ما يزيد عن 121 ألف و 657 طن حتى الأن ، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة ، وتواصل مراكز ومدن المحافظة إستقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم .
أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم ، مناشداً جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد لافتاً إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد .
 ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين ، وكذا التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة .

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