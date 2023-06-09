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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة قلقة إزاء تضرر آلاف الأوكرانيين جراء تدمير سد نوفا كاخوفكا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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 أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تضرر آلاف الأوكرانيين بالتدمير الأخير لسد نوفا كاخوفكا الأوكراني، مما دفعها لتقديم المزيد من الدعم للمتضررين. جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.
وناقش الوزيران، بحسب البيان، الأوضاع الأخيرة في ساحة المعركة ودعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الروسية على المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

كما ناقشا زيارة كوليبا الأخيرة إلى إفريقيا.

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