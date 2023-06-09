صحة المنيا" تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ 1593 حالة في قرية دير السنقورية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية دير السنقورية بمركز بنى مزار، خلال يومي 5 و6 من يونيو الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1593 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على 264 حالة جراحة، 413 أطفال،211 باطنه،68 نساء،76 سنان، 78 قلب، 191 رمد،177 جلدية، 86 أنف وأذن، 29 تنظيم أسرة، وإجراء 140 تحاليل مختلفة، 7 حالات موجات صوتية، 4 حالات أشعة سينية، والكشف على 103 متردد ضغط وسكر،5 حالات خلع أسنان، وتحويل 16 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 118 حالة وذلك من خلال 10 عيادات متنقلة.

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