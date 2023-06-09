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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

انعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية واكتمال النصاب القانوني

الدكتور حسين خيري
الدكتور حسين خيري رئيس إتحاد المهن الطبية
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أعلن الدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية،  منذ قليل، انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد، بعد اكتمال النصاب القانوني لها.

وتناقش الجمعية العمومية:
1- تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد.
2- تقرير أمين الصندوق.
3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019.
4- عرض تقرير ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية 2019 .
5- اعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019.
6- اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
7- مناقشة سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات.
وكان المجلس قد قرر فى اجتماعه الذى عقد يوم الثلاثاء الماضي إرجاء مناقشة بند "اعتماد لائحة المعاشات والإعانات" للمزيد من الدراسة والمناقشة حوله.

اتحاد نقابات المهن الطبية الجمعيه العموميه العاديه للمهن الطبية