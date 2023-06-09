الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب..اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول بالمغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن يخوض الفريق مرانه اليوم على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، ويسبق المران محاضرة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويعقد مارسيل كولر، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب.

ويستعد الفريق لمواجهة الوداد المغربي التي تقام مساء الأحد القادم على مركب محمد الخامس، فيما كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.