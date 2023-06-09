الخارجية الصينية تهاجم واشنطن.. «نشر الشائعات والافتراءات أسلوب أمريكي معروف»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الخارجية الصينية، ذكرت اليوم الجمعة، أن نشر الشائعات والافتراءات أسلوب أمريكي معروف، بعد تقرير إعلامي أفاد بأن بكين توصلت إلى اتفاق مع كوبا، لإقامة مركز تنصت إلكتروني في الجزيرة، وأنه يجب على الولايات المتحدة أن تفكر في نفسها، وتوقف التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا تحت راية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأوضحت وزارة الخارجية، ردًا على اتهامات طالت بكين تتعلق ببناء قاعدة تجسس في الجزيرة الكاريبية، أنّ بلادها"ليست على علم بهذا الأمر"، وحثت الولايات المتحدة على رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا على الفور، كما وصفت أن الولايات المتحدة معروفة بـمطاردة الظلال".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على معلومات المخابرات، إن مثل هذه المنشأة ستسمح لبكين بجمع بيانات الاتصالات الإلكترونية من جنوب شرق الولايات المتحدة، التي يوجد فيها العديد من القواعد العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى مراقبة حركة السفن.