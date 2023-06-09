ads
الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس "الدواء" يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ"المهن والخدمات الصحية بالبحرين" سبل التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اجتمع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA) في مملكة البحرين؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتنمية التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار.

وجاء ذلك خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الأفريقي الطبي الثاني، وفي إطار سعي الهيئة نحو التواصل مع الدول العربية الشقيقة، وتنمية التعاون التجاري مع البلدان المجاورة، وسرعة نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق العربية.

كما تناول النقاش أوجه تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، ومواصلة تحقيق المزيد من الارتقاء والجودة على مستوى قطاع الرعاية الصحية بالبلدين.

وجاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء العربية على التواصل المستمر مع الدول العربية الشقيقة، وتبادل الخبرات، وتعزيز العمل العربي المشترك في الشأن الدوائي.

IMG-20230609-WA0004
IMG-20230609-WA0004
IMG-20230609-WA0003
IMG-20230609-WA0003
الأسواق العربية التعاون المشترك التبادل التجاري الدكتور تامر عصام الدواء المصرية الخدمات الصحية العمل العربي المشترك