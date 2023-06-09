رئيس "الدواء" يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ"المهن والخدمات الصحية بالبحرين" سبل التعاون

اجتمع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA) في مملكة البحرين؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتنمية التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار.

وجاء ذلك خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الأفريقي الطبي الثاني، وفي إطار سعي الهيئة نحو التواصل مع الدول العربية الشقيقة، وتنمية التعاون التجاري مع البلدان المجاورة، وسرعة نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق العربية.

كما تناول النقاش أوجه تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، ومواصلة تحقيق المزيد من الارتقاء والجودة على مستوى قطاع الرعاية الصحية بالبلدين.

وجاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء العربية على التواصل المستمر مع الدول العربية الشقيقة، وتبادل الخبرات، وتعزيز العمل العربي المشترك في الشأن الدوائي.

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