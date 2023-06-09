بسام راضي يستقبل بعثة المنتخب المصري الأول للتايكوندو المشارك بالبطولة العالمية للجائزة الكبرى بروما

استقبل السفير بسام راضي سفير مصر في ايطاليا بمقر السفارة فى روما بعثة المنتخب القومى للتايكوندو المشارك ببطولة الجائزة الكبرى بروما برئاسة المهندس محمد عجيزه، عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الاول رئيس البعثة، واعضاء الجهاز الفنى الانجليزي محمد شو المدير الفني للمنتخب ، الكابتن اسأمه سيد المدرب العام للمنتخب، واللاعبين واللاعبات من ابطال مصر وهم سيف عيسي، واحمد راوى، وآية شحاته، وميسون ايهاب.

وأشاد السفير بسام راضي لبعثة المنتخب بمستوى منتخب التايكوندو والذي حقق منذ أيام قليلة عدة ميداليات في بطولة العالم بمدينة "باكو" عاصمة اذربيجان حيث حصل اللاعب سيف عيسى على الميدالية البرونزية الأولى، وبرونزية أخرى عن طريق شهد سامي في إنجاز تاريخي لم يتحقق منذ ٣٠ عامًا بتحقيق لميداليتين في بطولة واحدة منذ بطولة العالم في أمريكا عام ١٩٩٣.

وشدد بسام راضي خلال اللقاء على ان الانجازات العالمية المصرية فى مجال الرياضة تعكس مدى اهتمام ودعم السيد الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية فى مصر بمختلف قطاعاتها وهو الامر الذي ادي الى تطور غير مسبوق للبنية الرياضية على مستوى الجمهورية، متمنياً لبعثة منتخب التايكوندو التوفيق في منافسات بطولة الجائزة الكبرى بروما التى تبدء منافساتها اليوم وذلك من اجل رفع اسم الوطن العزيز مصر عالياً، وكذلك تمهيداً للمشاركة الفعالة لتحقيق انجاز فى اولمبيات العام القادم باريس ٢٠٢٤.

من جانبه أهدى المهندس محمد عجيزة، رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، درع الاتحاد للسفير بسام راضي معرباً عن تقديره لجهود السفارة لتسهيل مهمة البعثة المصرية.

