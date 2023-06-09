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الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، يوم الخميس، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03 %، عند 8777.91 نقطة.
فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 4.82 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 18 شركة أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.

بورصة تونس تغلق على ارتفاع مؤشرات البورصة