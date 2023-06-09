بورصة تونس تغلق على ارتفاع

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، يوم الخميس، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03 %، عند 8777.91 نقطة.

فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 4.82 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 18 شركة أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.