بوريل يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون

دعا المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى وقف فوري لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون على خلفية حادث محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وكتب بوريل على "تويتر"، يوم الخميس: "ترد أنباء عن عمليات القصف التي تعرض للخطر والجهود لإنقاذ المدنيين في مقاطعة خيرسون بعد تدمير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية".

وأضاف: "ندعو روسيا لوقف هذه الأعمال غير المقبولة فورا".

يذكر أن مقاطعة خيرسون تشهد فيضانات في أعقاب تدمير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية فجر الثلاثاء 6 يونيو.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن تفجير المحطة وقصف المدنيين أثناء عمليات الإجلاء من المناطق المنكوبة.