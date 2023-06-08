وزير الخارجية الأمريكي يلتقي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الدور المهم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحاجة إلى الوحدة في هذا الوقت الحرج.

والتقى بلينكن، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في الرياض؛ لمناقشة التزام البلدين المشترك لحل النزاع اليمني وتخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ورد على الموقع الرسمي للخارجية، أن بلينكن رحب بدعم المجلس التشريعي المستمر لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وللتدابير الرامية إلى تقديم الإغاثة الفورية لليمنيين،

في حين أعرب عن قلقه إزاء الإجراءات الحوثية التي تقطع عن اليمنيين الموارد التي هم بأمس الحاجة إليها، بما في ذلك الجهود المبذولة لإعاقة تدفق البضائع داخل اليمن.

وشدد على أنه يجب على الأطراف اغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة للسلام والالتقاء للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر شمولا لإنهاء الحرب.

كما أكد أن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ستمنح اليمنيين الفرصة لمعالجة المسائل الحرجة التي تواجه البلاد، وحل النزاع بشكل دائم، ورسم مستقبل أكثر إشراقا لليمن.