شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار صاحبتها رياح وغيوم كثيفة في سماء المدينة، في الوقت الذي شعر المواطنون باعتدال درجات الحرارة.

بالصور.. أمطار ورياح شديدة تضرب محافظة بورسعيد

دفعت الأجهزة التنفيذية والأحياء بمعدات شفط وكسح المياه لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار، كما تنعقد غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء والمديريات الخدمية لمواجهة أي تداعيات لحالة الطقس.

في سياق متصل، لم تتأثر عمليات شحن وتفريغ السفن بمينائي شرق وغرب بورسعيد بحالة الطقس غير المستقرة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة GLOBE TRINCO القادمة من تركيا لتحميل 50 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار، كما استقبل الميناء السفينة VALENCIA EAGLE القادمة من اليونان لشحن 40 ألف طن ملح إلى كينيا.

1686251516757_copy_1024x768

1686251516735_copy_1024x768