البيئة: فحص سمكة قرش بعد هجومها على رواد شواطئ الغردقة

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فريق العمل المختص بإدارة حادث هجوم سمكة القرش علي احد رواد شواطئ الغردقة ، بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالميا لتحقيق أقصى درجات تحقيق السلامة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة أخرى.

وأوضحت البيئة في بيان لها مساء اليوم، انه فى ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث وحقيقة سابقة وقوع حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقا ، قام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة فى الحادث لفحصها للوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم وبيان ما إذا كانت هي نفس السمكة التى تسببت في الحوادث السابقة.

فى هذا الصدد، نجح فريق العمل المختص بوزارة البيئة بالتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى في السيطرة على السمكة المتسببة في الحادث وتم نقلها للمعمل لفحصها واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الهجوم.

وسوف يصدر عن وزارة البيئة بيان بما انتهت اليه اعمال فحص السمكة فور الانتهاء منها.

وتقدمت وزارة البيئة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي ومعهد علوم البحار و جمعية هيبكا ومؤسسات الدولة المختصة التي قدمت كامل الدعم لفريق العمل مما انعكس بشكل كبير على إنجاز التكليفات بكفاءة بالغة.