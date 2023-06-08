وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وجرى خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش.

وقدم وزير الخارجية السعودي، شكر قيادة بلاده، وتقديرها لكافة الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختصة في لبنان، على سرعة تجاوبها في تحرير المواطن السعودي المختطف هناك.