أمين الأعلى للجامعات يبحث مع ملحق التعليم الإماراتى تعزيز التعاون بين الجانبين

التقى الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، مع الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك بمقر المجلس الأعلي للجامعات بجامعة القاهرة بحضور إيمان الحوسني الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بالقاهرة، وعددٍ من المعنيين بالمجلس الأعلى للجامعات.

سبل التعاون المشترك

تناول اللقاء بحث سبل التعاون وتطوير الخدمات الإستباقية التي تُقدَّم للطلبة الإماراتيين الراغبين في الدراسة في مؤسسات التعليم العالي المصرية، وأهمية تعزيز الشراكة التعليمية الاستراتيجية.

تبادل الخبرات

كما تباحث الطرفان حول آليات خلق فرص وتعاون جديد في تبادل الخبرات والتجارب بين المجلس الأعلى للجامعات والمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد الشيخ الدكتور عمار المعلا على أهمية التعاون بين الجانبين، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الطرفين الدروع التذكارية تقديرًا لجهودهما في دعم التعاون التعليمي بين البلدين.