نشرة الحوادث| تفاصيل جديدة في قضية صاحبة قناة «يوميات أنوش».. وضبط بلوجر بالمرج لترويجه مواد مخدرة

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، تأجيل استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش» على حبسها، والقبض على طالب تسبب فى وفاة طفل أجنبى بالشروق، والسيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خاتم بمنطقة السلام.. وإليكم التفاصيل.

تاجيل استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش» على حبسها



https://www.albawabhnews.com/4819455



القبض على طالب تسبب فى وفاة طفل أجنبى بالشروق

https://www.albawabhnews.com/4819456



السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خاتم بمنطقة السلام

https://www.albawabhnews.com/4819459

ضبط بلوجر بالمرج لترويجه مواد مخدرة

https://www.albawabhnews.com/4819450



«السيارات تحولت إلي رماد»... معاينة النيابة لحريق التهم 7 سيارات داخل جراج بفيصل.. صور

https://www.albawabhnews.com/4819694

تجديد حبس المتهم بقتل نجله في دار السلام

https://www.albawabhnews.com/4819672



بسبب طول فترة الخطوبة.. قصة مقتل شاب على يد خطيب شقيقته بروض الفرج



https://www.albawabhnews.com/4819507