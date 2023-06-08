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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| تفاصيل جديدة في قضية صاحبة قناة «يوميات أنوش».. وضبط بلوجر بالمرج لترويجه مواد مخدرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، تأجيل استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش» على حبسها، والقبض على طالب تسبب فى وفاة طفل أجنبى بالشروق، والسيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خاتم بمنطقة السلام.. وإليكم التفاصيل.

 

تاجيل استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش» على حبسها


https://www.albawabhnews.com/4819455


القبض على طالب تسبب فى وفاة طفل أجنبى بالشروق

https://www.albawabhnews.com/4819456


السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خاتم بمنطقة السلام

https://www.albawabhnews.com/4819459

 

ضبط بلوجر بالمرج لترويجه  مواد مخدرة

https://www.albawabhnews.com/4819450


«السيارات تحولت إلي رماد»... معاينة النيابة لحريق التهم 7 سيارات داخل جراج بفيصل.. صور

https://www.albawabhnews.com/4819694

تجديد حبس المتهم بقتل نجله في دار السلام

https://www.albawabhnews.com/4819672


بسبب طول فترة الخطوبة.. قصة مقتل شاب على يد خطيب شقيقته بروض الفرج


https://www.albawabhnews.com/4819507

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