نشرة الحوادث| تفاصيل جديدة في قضية صاحبة قناة «يوميات أنوش».. وضبط بلوجر بالمرج لترويجه مواد مخدرة

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، تأجيل استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش» على حبسها، والقبض على طالب تسبب فى وفاة طفل أجنبى بالشروق، والسيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خاتم بمنطقة السلام.. وإليكم التفاصيل.
تاجيل استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش» على حبسها
https://www.albawabhnews.com/4819455
القبض على طالب تسبب فى وفاة طفل أجنبى بالشروق
https://www.albawabhnews.com/4819456
السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خاتم بمنطقة السلام
https://www.albawabhnews.com/4819459
ضبط بلوجر بالمرج لترويجه مواد مخدرة
https://www.albawabhnews.com/4819450
«السيارات تحولت إلي رماد»... معاينة النيابة لحريق التهم 7 سيارات داخل جراج بفيصل.. صور
https://www.albawabhnews.com/4819694
تجديد حبس المتهم بقتل نجله في دار السلام
https://www.albawabhnews.com/4819672
بسبب طول فترة الخطوبة.. قصة مقتل شاب على يد خطيب شقيقته بروض الفرج
https://www.albawabhnews.com/4819507