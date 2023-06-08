السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خاتم بمنطقة السلام

سيطرت أجهزة الأمن بالقاهرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خاتم بمنطقة السلام .

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (عامل خردة بحوزته "فرد خرطوش" - نجل شقيقه - وصديقه "عامل خردة" جميعهم مقيمين بدائرة القسم) وطرف ثان (طالب "مصاب برش خرطوش" - شقيق والدته مقيمان بمحل البلاغ) بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات بينهما حول شراء "خاتم" خاص بأحد الأشخاص من الطرف الأول تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب وإستخدام أحد الأشخاص من الطرف الأول "السلاح المضبوط بحوزته" مما نتج عن ذلك إصابة الطالب من الطرف الثانى المنوه عنها ، وكذا إصابة شخصين آخرين بجروح متفرقة بالجسم تصادف تواجدهما بمحل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

