الكويت تدين استهداف مباني ومقار البعثات الدبلوماسية في الخرطوم

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لاستهداف مبنى سفارة وسكن سفير دولة فلسطين، وسفارة المملكة العربية السعودية، والملحقيات التابعة لها، ومبنى سفارة وسكن سفير مملكة البحرين، ومبنى سفارة جمهورية الصين الشعبية، ومنزل سفير سلطنة عمان في العاصمة السودانية الخرطوم، من اقتحام واعتداء وتخريب.

وأكدت في بيان، اليوم الخميس، رفض دولة الكويت القاطع من استمرار تعرض مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة، والمباني التابعة لها في الجمهورية السودانية الشقيقة لأعمال الاعتداء والتخريب.

وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية، وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيقة، لسرعة العمل على توفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية، وفق ما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961