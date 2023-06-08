حميد الشاعرى يكشف مفاجأة عن فيتوريا مدرب منتخب مصر

نشر الفنان حميد الشاعرى عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام” صوره تجمعه مع فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول.

وكشف حميد الشاعرى من خلال التعليق على الصورة سر عن مدرب منتخب مصر، قائلًا: "مدرب منتخب مصر روى فيتوريا، على فكره عازف درامز رائع"، ليكشف للجمهور جانب فنى لمدرب المنتخب الوطنى.



يشار أن الفنان حميد الشاعرى إحتفل منذ فترة قليلة بعقد قران إبنتة نبيلة، فى حفل جمع كل نجوم الفن والغناء والإعلام، أبرزهم عمرو دياب، أكرم حسنى، يسرا، منى الشاذلى، أحمد سعد.

يذكر أن حميد الشاعرى وإبنته جمعهما دويتو غنائى ليلة الزفاف بأغنية "أبو قلب كبير"، الأغنية كلمات وألحان والدة نبيلة، توزيع محمود الشاعرى، والجيتار أحمد حسين.