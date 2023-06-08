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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج ومدير الأمن ينعيان الشهيد الرائد مصطفى عبد الرازق ابن مركز طما

الشهيد مصطفي عبدالرازق
الشهيد مصطفي عبدالرازق
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نعى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج ببالغ الحزن والأسي الشهيد الرائد " مصطفى عبد الرازق " معاون مباحث أول مركز الفتح بأسيوط، ابن مركز طما،  والذي استشهد اليوم أثناء مطاردة أحد الخارجين على القانون .

وتقدم محافظ سوهاج وأيضا اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الرائد مصطفي عبدالرازق قد استشهد اليوم اثناء اشتباكه ومطاردته لعدد من الخارجين عن القانون اثناء عمله كمعاون مباحث في محافظة أسيوط، وسادت حالة من الحزن بين زملاؤه في العمل حزنا على فقدانهم ضابط من أشجع وافضل الضباط في مديرية أمن أسيوط.

الخارجين عن القانون الخارجي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الشهيد محافظة اسيوط مصطفى عبد الرازق