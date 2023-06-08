نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال الامتحانات كلية الطب

تفقد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، سير أعمال الامتحانات بكلية الطب البشرى ،تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، حيث كان فى استقبال سيادته د.أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية. ، و د.محمد بشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس .

وخلال الجولة، اطمأن د.عاطف حسين على الطلاب خلال الامتحانات، مشيدا بجهود الكلية في استقبال وتنظيم الامتحانات، مؤكدا أن الجامعة تحرص على توفير مناخ ملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

كما أشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تعقد غرفة عمليات مستمرة خلال فترة الامتحانات، للمتابعة المستمرة وحل أي مشكلة قد تطرأ، موجها بمراعاة التنوع في الأسئلة ، مشددا على مراقبي اللجان تسهيل وتذليل العقبات للطلاب في اللجان على مدار امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣م.