محافظ بني سويف يطمئن على ختام امتحانات النظري لطلبة الدبلومات الفنية

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،رعلى ختام أعمال الامتحانات النظرية لطلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 /2023، والتي بدأت منذ 27 مايو الماضي، وانتهت اليوم الخميس، حيث أدى أكثر من 28 ألف طالباً وطالبة الامتحانات أمام 97 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وشملت امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية في كافة أنظمة التقدم (نظامي 3 و 5 سنوات/إعداد مهني/تعليم وتدريب مزدوج )

جاء ذلك خلال تواصل"محمد عبد التواب"،كيل الوزارة مع المحافظ د. محمد هاني غنيم، حيث أشار وكيل التعليم إلى انتظام طلاب وطالبات الدبلومات داخل اللجان، وذلك من خلال تواصله عبر غرفة العمليات بالمديرية مع مديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات ومسؤولي التعليم الفني ورؤساء ومراقبي اللجان، حيث اطمأن على وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان لحظة بلحظة ،منوها عن تكليفاته لرؤساء اللجان باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش (حيازة تليفونات محمولة وأجهزة إليكترونية داخل اللجان) ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب اللجان وتطبيق القانون والقرارات الوزارية في هذا الجانب،

وأضاف وكيل الوزارة، أن امتحان العملي سيبدأ اعتباراً من غد الجمعة وعلى مدار أسبوع حتي 16 يونيو الجاري، معرباُ عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لدعمه وتوجيهاته بتوفير كافة التيسيرات لعقد الامتحانات بمختلف المراحل، موجها الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وشركات المرافق على تعاونهم في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتسهيل إجراء الامتحانات.