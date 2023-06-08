أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 726 شاحنة و 476 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 368 شاحنة و 463 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 358 شاحنة و 13 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 وتغادر العبارتين امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وامل وغادر السفن الثلاث وهي الحرية1 ، لوسيدون اكسبريس و ABU YASSER II ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و 185 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 410 سيارة بوزن 820 طن قادمة من جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2550 راكب بموانيها .
محافظات
تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 726 شاحنة و 476 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 368 شاحنة و 463 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 358 شاحنة و 13 سيارة .